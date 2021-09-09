Вечером, 8 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрелы позиций украинских защитников в районе населенного пункта Кряковка, сообщает пресс-центр штаба ООС.
«После обстрела шесть защитников были обследованы врачами военно-медицинского госпиталя и установлен предварительный диагноз – акубаротравма. Для детального обследования и установления окончательного диагноза военнослужащих, получивших травмы, направили в ВМКЦ Северного региона Харькова. Состояние здоровья защитников – удовлетворительное», - сообщили в штабе.
Как сообщал ForUm, сегодня, 9 сентября, около 8:00, в районе станции Скотоватая Донецкой железной дороги начался обстрел из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной Украины территории. Снаряды падали на расстоянии 2 км от станции.
До стабилизации ситуации движение пригородных поездов ограничено до станции Фенольная.
Штаб ООС сообщил об одном раненом военном.
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