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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко (фракция «Слуга народа») сможет предоставить объяснения о происхождении имущества своих родственников.

Такое мнение выразил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы «Большая политика» на 5 канале, передает Укринформ.

«Я имел разговор с Андреем Андреевичем. Он объясняет, откуда эти средства. Я думаю, если заинтересуются правоохранительные органы, антикоррупционные органы, он даст все необходимые пояснения. Но такие вещи все же должны происходить немного публичнее для того, чтобы даже не возникало таких вопросов. У меня, я надеюсь, таких вопросов нет на сегодняшний день, и не будет в дальнейшем. Поэтому и комментировать мне будет немного тяжеловато», - отметил Разумков.

Спикер добавил, что «здесь не нужна вера или не вера».

«Здесь должна быть объективная реальность. Надо посмотреть. Я думаю, что многие об этом написали СМИ, они точно смогут сказать антикоррупционным органам. Антикоррупционные органы пусть разбираются», - сказал Разумков.

Ранее СМИ сообщили о приобретении 70-летней матерью народного депутата Андрея Клочко нескольких элитных квартир, дома, земельных участков и авто. Их рыночная стоимость, по данным СМИ, составляет около 14,5 млн грн.

Андрей Клочко избран народным депутатом на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 года по списку партии «Слуга народа».

 
ForUm

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