Кабинет Министров Украины одобрил и вносит на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины пакет санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации так называемого «моста через Керченский пролив», организации сообщения временно оккупированного Крыма с территорией РФ и незаконной перепланировки парковых территорий и объектов культурного наследия на территории Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Применение санкций к соответствующим юридическим лицам, в случае обнаружения у них имущества на территории Украины, сделает невозможным использование, запретит проведение экспортно-импортных операций, сделает невозможным вывод капиталов за пределы территории Украины, остановит выполнение экономических и финансовых обязательств и лицензированной деятельности на территории Украины.

В то же время применение санкций к указанным физическим лицам сделает невозможным их въезд на территорию Украины, заблокирует возможность распоряжаться имуществом, которое находится на территории Украины. Также указанным физическим лицам и лицами, которые прямо или косвенно ними контролируются или действуют в их интересах, будет запрещено участие в приватизации и аренде государственного имущества.

Санкции предлагается применить сроком на 5 лет.

Отметим, что после принятия соответствующего решения СНБО и вступления в силу, Министерство иностранных дел должно проинформировать об этом решении компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Канады и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер.