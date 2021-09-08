В Кремле заявили, что участники съезда движения «Защитники России», прошедшего на территории оккупированного Донбасса, не имеют отношения к официальным российским органам, а являются «добровольцами».

«Это, скорее, общественное движение, которое не имеет официально никакой принадлежности», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать состоявшийся на территории «ДНР» съезд ветеранов «Защитники России», который прошел под флагами РФ и партии «Единая Россия».

Представитель Кремля отметил при этом, что «там всегда были добровольцы, которые не имеют никакого отношения ни к Вооруженным силам России, и это добровольцы не только из России, но и из других стран, некоторых европейских государств», передает Интерфакс.

«Речь не идет о том, что «там много России». Речь о том, что это территория, которая в настоящее время отвергнута своей страной, находится под блокадой, во всех смыслах этого слова», - сказал Песков.