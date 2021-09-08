Большинство противоэпидемических ограничений в желтых и красных зонах не будут применяться к тем, кто прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства, сообщает УНИАН.

По его словам, эпидемическая ситуация в Украине прогнозируемо ухудшается, однако пока не является критической.

«Мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного населения против COVID-19 к привычному. Поэтому на этой неделе мы начали работать над изменениями в карантинные нормы, чтобы соблюдать баланс между защитой населения от коронавируса и его благополучием. В частности, предусматриваем, что большинство ограничений, предусмотренных в желтом и красном уровнях эпидемической опасности, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители этих заведений различных сфер экономики. При этом для желтого уровня достаточно одной дозы вакцины, а уже для «красного» нужен будет полный курс прививок», - заявил Ляшко.

Он пояснил, что работа учреждений образования в желтом уровне не будет ограничиваться при условии 80% вакцинированных хотя бы одной дозой.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров ходатайство с просьбой перевести Украину с зеленого на желтый уровень эпидемической безопасности и усилить карантинные ограничения.