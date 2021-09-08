Пока нет предпосылок перехода столицы в желтую или оранжевую зону карантина. Об этом заявил глав Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, сообщает «Сегодня».

По его словам, показатели по заболеваемости в Киеве изменяются каждый день.

«Пока нет предпосылок перехода столицы в желтую или оранжевую зону. Это решение принимает исключительно государственная комиссия по ЧС. Пока информация о возможных ограничениях – слухи, которые кто-то распускает. Они абсолютно беспочвенные», – рассказал Рубан.

Он отметил, что в городе идет прогнозированный рост заболеваемости. И это абсолютно нормальная ситуация для осени.

«Заболеваемость будет расти и дальше. Это нормально для осеннего сезона. Сейчас перед нами стоит максимальная задача – провести правильно вакцинацию населения. Если это будет сделано, то никакого локдауна вообще быть не может», – уверен Рубан.

Он рекомендует горожанам проходить вакцинацию, особенно тем, кто относится к группам риска.

«Это самый эффективный метод профилактики. Пока в мире еще ничего более лучшего не придумали», – добавляет Олег Рубан.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров ходатайство с просьбой перевести Украину с «зеленого» на «желтый» уровень эпидемической безопасности и усилить карантинные ограничения.