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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа о санкциях против кадрового российского военного Кузнецова Ивана и Ольги Калининой, помогавшей проводить «выборы» в оккупированном Крыму. 

Соответствующие указы №457 и  №458 опубликованы на сайте главы государства.

В документе отмечается, что санкции вводятся на 3 года в отношении кадрового военного Вооруженных сил РФ, с марта до ноября 2015 года - советника командира батальона 2-й МСБ 7-й ОМСБр, подполковника, который принимал участие в боевых действиях на территории Сирийской Арабской Республики Ивана Кузнецова, гражданина РФ, 1975 г. р.

Кроме того, санкции введены против Ольги Калининой, которая родилась и проживает в оккупированном Крыму. 

Ранее персональные данные этих лиц в решение СНБО были указаны с ошибками.

Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против «судей» и «должностных лиц», причастных к преследованию граждан в оккупированном Крыму.
ForUm

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