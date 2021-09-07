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Экипаж иностранного судна «IRON DESТINY» сбрасывает хозяйственно-фекальные сточные воды в акватории морского порта Южный, заявили в Госэкоинспекции.

Этот ​​факт был выявлен в ходе совместного обследования внутренних морских вод территориального моря и исключительной (морской) экономической зоны Украины инспекторами ГЭИ с 1 отрядом морской охраны.

По результатам лабораторного исследования пробы морской воды установлено превышение нормативов предельно допустимых концентраций по содержанию в воде взвешенных веществ в 3 раза и железа общего в 3,4 раза.

Совместно с представителями Управления СБУ в Одесской обл. осуществлен обзор ошвартованного в акватории Южного филиала ГП «АМПУ» судна. Отобранные пробы воды после системы очистки сточных вод судна и установлено превышение нормативов предельно допустимых концентраций по содержанию в воде взвешенных веществ в 15 раз.

Таким образом, инспекцией при сравнении результатов проб был выявлен факт ухудшения качества воды и установлен факт загрязнения территориальных и внутренних морских вод Украины судном «IRON DESТINY» ИМО в результате сброса хозяйственно-фекальных сточных вод в количестве 150 куб м.

Размер возмещения убытков, причиненных в результате загрязнения, составляет 21 тыс. долларов США, которая уплачена добровольно в полном объеме.
ForUm

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