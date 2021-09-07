В Киеве обнаружили за минувшие сутки 304 больных коронавирусом. Умерли три человека, сообщил мэр Виталий Кличко.

«304 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли три человека. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 225 999», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 41 больного коронавируом, а также 48 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за сутки 232 человека. В общем коронавирус преодолели 217 225 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Подольском районе - 53, в Соломенском - 45, в Святошинском и Дарницком - по 39 случаев», - отметил Кличко.

В Украине за сутки 6 сентября зафиксировано 2197 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.