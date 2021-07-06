По состоянию на 1 июля международные резервы Украины по предварительным данным составили 28,3577 млрд долл. США (в эквиваленте), сообщает пресс-служба Национального банка.

В июне они выросли на 2% благодаря валютным поступлениям в пользу правительства и интервенциям Национального банка, которые компенсировали погашение внешних и внутренних обязательств государства. В общем динамику резервов в течение июня определяли следующие факторы.

Во-первых, операции по управлению государственным долгом.

Валютные поступления в пользу правительства составляли 1095 млн долл. США (в эквиваленте), в том числе 726 300 000 долл. США (в эквиваленте) - от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ). Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 995 600 000 долл. США (в эквиваленте). Из этой суммы 848 млн долл. США (в эквиваленте) были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, 80100000 долл. США - на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), а остальные - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. Кроме того, в июне Национальный банк уплатил 2,3 млн долл. США (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда;

Во-вторых, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

Большую часть июня на межбанковском валютном рынке предложение валюты преобладало спрос, в частности вследствие роста интереса нерезидентов к ОВГЗ и активизации экспортеров. Это позволило Национальному банку пополнить резервы на 682,8 млн долл. США. В отдельные дни месяца регулятор сглаживал чрезмерные колебания гривни, которые толкали национальную валюту в сторону понижения, продав 99,5 млн долл. США. В целом, по итогам июня, чистая покупка валюты Национальным банком на валютном рынке составила 583,3 млн долл. США.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 180,8 млн долл. США (в эквиваленте). Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.