По состоянию на 1 июня 2021 международные резервы Украины по предварительным данным составили 27 839,9 млн долл. США (в эквиваленте). В мае они сократились на 0,6% из-за погашения внешних и внутренних обязательств государства, которые были частично компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства, сообщила пресс-служба НБУ.

Динамику резервов в течение мая определяли следующие факторы:

во-первых, операции по управлению государственным долгом.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 650,6 млн долл. (в эквиваленте). В частности, 529,3 млн долл. были направлены на обслуживание и погашение внутренних государственных облигаций (ОВГЗ), остальные - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

В то же время валютные поступления в пользу правительства составили 417,9 млн долл. США, из них 354,3 млн долл. США - от размещения ОВГЗ.

Кроме того, в мае Национального банк и правительство оплатили 64,3 млн долл. США (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда;

во-вторых, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 136,8 млн долл. США (в эквиваленте).

Межбанковский валютный рынок в мае был сбалансированным, поэтому Нацбанк не проводил валютные интервенции. Текущий объем международных резервов покрывает 4,2 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.