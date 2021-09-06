26 августа в полицию Львовщины поступило коллективное заявление от участников одного из садово-огородных кооперативов о самовольном захвате их земель, расположенных в селе Рясное-Русское Львовского района. Об этом сообщила пресс-служба облполиции.

По словам заявителей, директор одной из общественных организаций, без ведома и согласования садоводов, организовал на их земельных участках кладбище и проводит захоронение умерших людей.

По факту дознаватели отдела полиции №1 Львовского городского управления полиции №1 открыли уголовное производство по ч.1 ст.197-1 (Самовольное занятие земельного участка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.