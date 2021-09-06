Газопровод «Северный поток 2» достроят в ближайшие дни, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Он достроен будет через несколько дней, работать начнет», - сказал Лавров в Петербурге, передает Интерфакс.

2 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что первые поставки по «Северному потоку 2» могут быть осуществлены в отопительном сезоне текущего года.

«Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».