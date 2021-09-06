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В Киеве за минувшие сутки обнаружили 93 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«93 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Два человека умерли. Всего в столице зафиксировано 5288 летальных случаев от COVID-19. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 225 695», - сообщил Кличко.

Заболели 58 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 30 мужчин в возрасте от 20 до 80 лет. А также 4 девочки от 2 месяцев до 14 лет и один мальчик 5 лет.

В больницы столицы госпитализировали 16 больных коронавирусом. А также 54 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 41 человек. В общем коронавирус преодолели 216993 жителястолицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 17, в Соломенском - 12, в Голосеевском, Святошинском и Дарницком - по 10 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 5 сентября в Украине зафиксировано 773 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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