В Соединенных Штатах Америки третью дозу вакцины Pfizer, так называемую «дозу-усилитель» могут одобрить уже к 20 сентября.

Об этом сообщил главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала CBS, сообщает Голос Америки.

По его словам, вскоре после Pfizer можно ожидать одобрения третьей дозы другой американской вакцины - Moderna. При этом Фаучи подчеркнул, что США будут относиться к процессу максимально ответственно.

«Мы не будем ничего делать, если это не получит соответствующего одобрения FDA (Федеральной администрации США по контролю над продуктами питания и лекарствами), а после этого - рекомендации Консультативного комитета по практике иммунизации», - сказал он.

Ранее в этом месяце в администрации Байдена заявили, что полностью привитые вакцинами Pfizer и Moderna людям понадобится третья доза-усилитель через восемь месяцев после того, как они получили вторую дозу прививки. Продолжить кампанию вакцинации в США там рекомендовали с 20 сентября.