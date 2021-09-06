также в разделеМир
Германия призвала РФ прекратить кибератаки на немецких политиков
ЕС призвал Минск немедленно освободить осужденных соратников Тихановской 12
BBC: Прокремлевские тролли атаковали десятки западных изданий 21
Швеция не поддержала создание сил быстрого реагирования ЕС 12
В Беларуси двух соратников Тихановской приговорили к 11 и 10 годам колонии 45
В Турции ввели обязательные ПЦР-тесты для невакцинированных 20
В Израиле впервые разделили сиамских близнецов 17
Афганские повстанцы убили одного из лидеров «Талибана» 52
Осужденного экс-президента ЮАР выпустили из тюрьмы 25
Меркель выступила за начало переговоров с талибами 30
В мире число случаев COVID-19 превысило 221,5 миллиона 10
Бои за Панджшер: повстанцы заявили о разгроме талибов 65
Террорист-смертник подорвался на блокпосту в Пакистане 28
В Беларуси хотят лишать пенсий за «вред государству» 23
Принц Гарри и Меган Маркл попросились на встречу с Елизаветой II 232
ЕС хочет переговоры с талибами 18
Талибы разогнали мирную акцию афганских женщин 25
Женева примет конференцию доноров для помощи Афганистану 12

В Соединенных Штатах Америки третью дозу вакцины Pfizer, так называемую «дозу-усилитель» могут одобрить уже к 20 сентября.

Об этом сообщил главный инфекционист США Энтони Фаучи в эфире телеканала CBS, сообщает Голос Америки.

По его словам, вскоре после Pfizer можно ожидать одобрения третьей дозы другой американской вакцины - Moderna. При этом Фаучи подчеркнул, что США будут относиться к процессу максимально ответственно.

«Мы не будем ничего делать, если это не получит соответствующего одобрения FDA (Федеральной администрации США по контролю над продуктами питания и лекарствами), а после этого - рекомендации Консультативного комитета по практике иммунизации», - сказал он.

Ранее в этом месяце в администрации Байдена заявили, что полностью привитые вакцинами Pfizer и Moderna людям понадобится третья доза-усилитель через восемь месяцев после того, как они получили вторую дозу прививки. Продолжить кампанию вакцинации в США там рекомендовали с 20 сентября.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги