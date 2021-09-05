В воскресенье, 5 сентября, в Токио завершились Паралимпийские игры-2020.

В последний соревновательный день было разыграно 15 комплектов наград. Украинские паралимпийцы сегодня не смогли пополнить свою медальную копилку.

Игры-2020 в Токио они завершили с 98 наградами в активе: 24 золотыми, 47 серебряными и 27 бронзовыми. В медальном зачете Украина заняла шестое место, а по количеству завоеванных наград стала пятой.

Победили в медальном зачете китайцы. Второй стала Великобритания. Третье место заняли США.

Напомним, украинец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады-2020.