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Украинский пловец Максим Крипак стал самым титулованным спортсменом летних Паралимпийских игр-2020 в Токио. Он получил пять золотых, одну серебряную и бронзовую медали.

Об этом пишет Суспільне.

На втором месте по количеству наград — белорус Игар Боки (пять золотых медалей). Третья и четвертая ступени у представителей Китая Лу Дун и Чжэн Тао (по четыре золота).

Девять из 10 самых титулованных медалистов Паралимпиады-2020 —пловцы, а восьмое место занял американец Нак Мейгью — он выиграл три золотые и одну серебряную медали в беговых дисциплинах.

Последний раз украинцы возглавляли личный медальный зачет Паралимпиады еще в 2006 году на зимних Играх в Турине. Тогда биатлонистка и лыжница Елена Юрковская завоевала шесть наград, среди которых было четыре золота.

Также Крипак стал самым титулованным украинским спортсменом за всю историю паралимпийской сборной Украины. Сейчас у него всего 15 медалей, 10 из которых — золотые.

Спортсмен выиграл пять золотых медалей: на 100-метровке вольным стилем, 100-метровке баттерфляем, 100-метровке на спине, дистанции 400 метров вольным стилем и на 200-метровке комплексным плаванием.

Также он стал серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем и бронзовым в эстафете 4×100 метров вольным стилем.
ForUm

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