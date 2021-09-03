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На XVI летних Паралимпийских играх в Токио завершился десятый соревновательный день.

3 сентября наша команда завоевала 10 медалей - 4 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовую, передает Укринформ.

Паралимпийское «золото» выиграли гребец Сергей Емельянов (байдарка-одиночка, 200 метров, класс KL3), пловцы Максим Крипак (200 метров, комплексный стиль, S10) и Денис Остапченко (200 метров, вольный стиль) и легкоатлетка Зоя Овсий (метание булавы, F51).

В целом наши паралимпийцы имеют в Токио уже 94 медали (24, 44, 26). В неофициальном командном зачете украинцы остаются пятыми по качеству наград и четвертыми - по количеству медалей.

Лидирует на Паралимпиаде сборная Китая - 184 медали (85, 53, 46). На втором месте представители Великобритании - 111 (37, 34, 40), третье занимает команда США - 92 (34, 34, 24).

 
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