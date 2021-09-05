Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о проведении в Женеве международной конференции доноров для помощи Афганистану. Она состоится 13 сентября.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Сейчас, как никогда, афганские дети, женщины и мужчины нуждаются в поддержке и солидарности со стороны международного сообщества», — сказал Гутерриш.

Он отметил, что целью конференции станет быстрое увеличение гуманитарной помощи афганцам и обеспечения полного и беспрепятственного доступа к ней.