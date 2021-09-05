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В Египте в субботу, 4 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся на полпути.

Об этом сообщает издание Al-Masry Al-Youm.

Инцидент произошел в районе 109 километра трассы Суэц-Каир. Причины переворачивания автобуса пока не сообщаются.

В результате аварии 12 человек погибли и еще 34 получили травмы и ранения. Многих пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Люди получили сотрясения мозга, переломы, синяки и ссадины.

Среди раненых и погибших есть дети.
ForUm

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