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После масштабного шторма в районе реки Нил в городе Асуан погибли три человека, которых накануне укусили скорпионы. Еще 450 пострадали от укусов.

Как пишут Украинские новости, об этом сообщает BBC со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Сильные дожди вымыли змей и скорпионов из своих гнезд на улицу. 13 ноября в Египте был сильный ливень с грозой и градом. Животные были вынуждены искать убежища в домах людей.

Медицинским центрам в селах близ гор и пустынь предоставили дополнительные дозы противоядия. Однако медики не спешат прививать население, чтобы сэкономить дозы для экстренных случаев. Власти призвали местных жителей не покидать свои дома и избегать мест с большим количеством засад.

В Египте водятся толстохвостые скорпионы, которые являются одними из самых смертоносных в мире. Яд черного жирохвоста может убить людей менее чем через час. После укуса наблюдается затруднение дыхания, подергивание мышц, а также необычные движения головы.
ForUm

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