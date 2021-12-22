Египет считается одним из самых популярных курортов у многих украинцев. Всё потому, что ему удаётся гармонично сочетать выгодную стоимость проживания и питания, живописные пейзажи и высокий уровень сервиса. В то же время даже, собираясь ехать в Египет, вы можете существенно сэкономить. Как? Сегодня мы расскажем несколько секретов, которые помогут найти действительно дешёвые туры Египет и сделать поездку не только к интересной и захватывающей, но и выгодной даже для большой семьи.

Когда отдыхать в Египте дешевле?

Египет – одна из стран, которая практически круглый год радушно принимает туристов для пляжного отдыха. На некоторых курортах вы можете позагорать и поплавать в море весь год. Однако есть периоды, я когда поездка на отдых Египет обойдётся заметно дешевле. Их называют низким сезоном – периодом, когда погодные условия не совсем идеальны для отдыха, из-за чего туристов на курортах становится меньше.

Как правило, это побуждает турфирмы, отели и авиакомпании заметно снижать стоимость своих услуг. Если вы ищете самые недорогие путёвки в Египет из Харькова, присмотритесь к зимнему отдыху. Летом и в начале осени стоимость туров довольно высокая. Однако начиная с конца ноября, цены путёвок тают на глазах. При этом и в январе, и в феврале на некоторых курортах (Шарм-эль-Шейх, Хургада) сохраняется приятная для пляжного и экскурсионного отдыха погода с температурой воздуха +22-24°С и температурой воды +20-22°С.

Отсутствие жары даёт ещё несколько преимуществ отдыха в Египте зимой:

Вы можете отправиться на разнообразные экскурсии, увидеть своими глазами пирамиды и полуразрушенные города, и при этом не страдать от жары. Количество отдыхающих заметно сокращается, и даже на пляже вы не встретите толпы туристов.

Учтите, что у зимнего отдыха в Египте есть свои нюансы. Например, перед новогодними праздниками цены путёвок заметно растут, поскольку многие хотят встретить наступающий год на берегу моря.

Как искать дешёвые путевки в Египет?

Один из самых важных критериев поиска дешёвых путёвок в Египет мы уже назвали. Цена туров напрямую зависит от правильно выбранной даты. Так, например, отдых в Египте летом обойдётся от 550 долларов. В то время, как зимой вы сможете отдохнуть за 400-450 долларов. При этом ничего в составе пакетного тура не меняется, вы всё также получаете: перелёт, трансфер, проживание, питание, страховку.

Какие ещё есть способы не переплачивать за отдых в Египте? Их несколько:

Тщательно выбирайте курорт. Несмотря на то, что в любом уголке Египта вас ожидает живописная природа, тёплое море и обилие развлечений на любой вкус и кошелек, курорты отличаются между собой и делятся на категории. Так что не удивляйтесь, что отдых в дорогом курорте даже в самом маленьком номере может стоить дороже, чем отпуск, проведённый в люксе более бюджетного курортного города. Самыми дешёвыми курортами Египта считаются: Хургада, Сафага, Макади-Бей , Сома-Бей, Дахаб. Поиск авиабилетов. Если вы планируете самостоятельно организовывать отпуск, уделите внимание поиску билетов на самолёт. Обычно это довольно весомая статья расходов, особенно если лететь в Египет большой семьёй. Какие авиалинии из Харькова летают на курорты Египта? среди самых бюджетных вариантов: лоукостеры Скайап, Pegasus Airlines, Wizz Air. Правда учтите, что объём багажа в таком случае будет ограничен: лоукостеры предполагают наличие только ручной клади. Выбор отеля. Отели в Египте могут быть разными: от огромных просторных люксов с видом на море до небольших уютных номеров без излишеств. И от этого также будет зависеть стоимость вашего отдыха. Поскольку в отеле вы проведете минимум 6-7 ночей. Важно отметить, что в Египте можно найти трёхзвездочный отель, который мало чем будет отличаться от пятизвездочных. Здесь разница кроется в едва уловимых деталях. И в то же время, чтобы избежать неприятностей на отдыхе, при выборе отеля лучше ориентироваться не только на фото, но и на отзывы туристов. Ищите горящие туры в Египет. Горящие путевки в Египет позволяют сэкономить до 50% стоимости поездки. Так что вы можете купить тур в шикарный отель с трехразовым питанием, заплатив 300-350 долларов. Это в высокий сезон. Так что, если вы готовы сорваться на отдых в любой момент, следите и ловите горящие путёвки от туроператоров.

Следуя перечисленным выше рекомендациям, вы сможете не просто отправиться в Египет, чтобы поплавать в Тёплом море и позагорать на пляже, и не переплачивать за тур. Правильный выбор даты, курорта, отеля – залог того, что вам не придётся тратить лишние деньги для того, чтобы хорошо отдохнуть.