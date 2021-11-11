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Россия с 9 ноября сняла ограничения на чартерные и регулярные рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх из российских аэропортов, откуда возобновлено международное сообщение, говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ по итогам заседания под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

При этом в оперштабе рекомендовали гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19, передает российский Интерфакс.

Регулярные рейсы из России на популярные египетские курорты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх были возобновлены с 9 августа, спустя почти шесть лет отсутствия авиасообщения с ними. Сначала полеты осуществлялись в ограниченном объеме из Москвы, позже их разрешили выполнять и из других российских городов.

Авиасообщение между РФ и Египтом было прервано в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета «Когалымавиа» - на нем туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы в самолете. В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. До египетских курортов туристы добирались через Каир на автомобилях и автобусах.
ForUm

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