США призвали Россию выполнить международные обязательства согласно Минским соглашениям и вывести свои войска с оккупированных территорий Украины.

Об этом заявило посольство США в Киеве.

«В седьмую годовщину Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести свои силы из Украины, и вернуть Украине контроль над ее международно признанными границами. РФ должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, который она начала на востоке», — подчеркнули в дипучреждении.

Минские соглашения о перемирии в войне на востоке Украины были подписаны в Минске 5 сентября 2014 года. Они являются политическими, а не юридически обязательными документами, поскольку не ратифицированы Верховной Радой.