За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1379 человек, зафиксировано 17 летальных случаев, 407 пациентов выздоровели. Всего сделали 34 945 тестов на COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 5 сентября.
В Украине растет заболеваемость COVID-19. Накануне коронавирусную болезнь диагностировали у 2614 человек, а 3 сентября — у 2693 — наибольшего количества с начала лета.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- г. Киев — 141 случай;
- Винницкая область — 46 случаев;
- Волынская область — 19 случаев;
- Днепропетровская область — 132 случая;
- Донецкая область — 45 случаев;
- Житомирская область — 70 случаев;
- Закарпатская область — 3 случая;
- Запорожская область — 81 случай;
- Ивано-Франковская область — 35 случаев;
- Киевская область — 41 случай;
- Кировоградская область — 18 случаев;
- Луганская область — 13 случаев;
- Львовская область — 60 случаев;
- Николаевская область — 18 случаев;
- Одесская область — 90 случаев;
- Полтавская область — 27 случаев;
- Ровенская область — 27 случаев;
- Сумская область — 39 случаев;
- Тернопольская область — 54 случая;
- Харьковская область — 144 случая;
- Херсонская область — 63 случая;
- Хмельницкая область — 45 случаев;
- Черкасская область — 20 случаев;
- Черновицкая область — 124 случая;
- Черниговская область — 24 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 297 534 человека, из них 2 212 720 выздоровели, летальных случаев — 53 983.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2614 человек, зафиксировано 44 летальных исхода, 1447 пациентов выздоровели. Проведено 56 850 тестов на ковид.
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