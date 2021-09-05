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3 сентября. Картина дня 19

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1379 человек, зафиксировано 17 летальных случаев, 407 пациентов выздоровели. Всего сделали 34 945 тестов на COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 5 сентября.

В Украине растет заболеваемость COVID-19. Накануне коронавирусную болезнь диагностировали у 2614 человек, а 3 сентября — у 2693 — наибольшего количества с начала лета.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

  • г. Киев — 141 случай;
  • Винницкая область — 46 случаев;
  • Волынская область — 19 случаев;
  • Днепропетровская область — 132 случая;
  • Донецкая область — 45 случаев;
  • Житомирская область — 70 случаев;
  • Закарпатская область — 3 случая;
  • Запорожская область — 81 случай;
  • Ивано-Франковская область — 35 случаев;
  • Киевская область — 41 случай;
  • Кировоградская область — 18 случаев;
  • Луганская область — 13 случаев;
  • Львовская область — 60 случаев;
  • Николаевская область — 18 случаев;
  • Одесская область — 90 случаев;
  • Полтавская область — 27 случаев;
  • Ровенская область — 27 случаев;
  • Сумская область — 39 случаев;
  • Тернопольская область — 54 случая;
  • Харьковская область — 144 случая;
  • Херсонская область — 63 случая;
  • Хмельницкая область — 45 случаев;
  • Черкасская область — 20 случаев;
  • Черновицкая область — 124 случая;
  • Черниговская область — 24 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 297 534 человека, из них 2 212 720 выздоровели, летальных случаев — 53 983.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2614 человек, зафиксировано 44 летальных исхода, 1447 пациентов выздоровели. Проведено 56 850 тестов на ковид.
ForUm

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