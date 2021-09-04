За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2614 человек, зафиксировано 44 летальных исхода, 1447 пациентов выздоровели. Проведено 56 850 тестов на ковид.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 4 сентября.

В Украине растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Днем ранее болезнь диагностировали у 2693 человек - это самый большой показатель с начала лета.

Ситуация с COVID-19 и количество привитых за сутки в регионах:

г. Киев - 339/17944

Винницкая - 63/4241

Волынская - 46/2054

Днепропетровская - 173/11526

Донецк - 131/4419

Житомирская - 76/4088

Закарпатская - 31/2126

Запорожская - 79/4589

Ивано-Франковская - 72/2514

Киевская - 138/6933

Кировоградская - 17/1966

Луганская - 85/2171

Львовская - 183/7582

Николаевская - 39/2662

Одесская - 208/3414

Полтавская - 79/743

Ровенская - 71/2326

Сумская - 26/4176

Тернопольская - 52/2015

Харьковская - 216/8435

Херсонская - 67/3344

Хмельницкая - 78/4698

Черкасская - 58/4504

Черновицкая - 193/1955

Черниговская - 94/3240

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболело 2 296 155 человек, из них 2 212 313 выздоровели, летальных случаев - 53 966.

За последние сутки привито против ковида (первая и вторая дозы) 167 489 человек. С начала кампании по иммунизации первую дозу вакцины получили 5 548 619 человек, обе дозы - 4 119 462 человека.