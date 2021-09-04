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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2614 человек, зафиксировано 44 летальных исхода, 1447 пациентов выздоровели. Проведено 56 850 тестов на ковид.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 4 сентября.

В Украине растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Днем ранее болезнь диагностировали у 2693 человек - это самый большой показатель с начала лета.

Ситуация с COVID-19 и количество привитых за сутки в регионах:

  • г. Киев - 339/17944
  • Винницкая - 63/4241
  • Волынская - 46/2054
  • Днепропетровская - 173/11526
  • Донецк - 131/4419
  • Житомирская - 76/4088
  • Закарпатская - 31/2126
  • Запорожская - 79/4589
  • Ивано-Франковская - 72/2514
  • Киевская - 138/6933
  • Кировоградская - 17/1966
  • Луганская - 85/2171
  • Львовская - 183/7582
  • Николаевская - 39/2662
  • Одесская - 208/3414
  • Полтавская - 79/743
  • Ровенская - 71/2326
  • Сумская - 26/4176
  • Тернопольская - 52/2015
  • Харьковская - 216/8435
  • Херсонская - 67/3344
  • Хмельницкая - 78/4698
  • Черкасская - 58/4504
  • Черновицкая - 193/1955
  • Черниговская - 94/3240

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболело 2 296 155 человек, из них 2 212 313 выздоровели, летальных случаев - 53 966.

За последние сутки привито против ковида (первая и вторая дозы) 167 489 человек. С начала кампании по иммунизации первую дозу вакцины получили 5 548 619 человек, обе дозы - 4 119 462 человека.
ForUm

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