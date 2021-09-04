За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2614 человек, зафиксировано 44 летальных исхода, 1447 пациентов выздоровели. Проведено 56 850 тестов на ковид.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 4 сентября.
В Украине растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Днем ранее болезнь диагностировали у 2693 человек - это самый большой показатель с начала лета.
Ситуация с COVID-19 и количество привитых за сутки в регионах:
- г. Киев - 339/17944
- Винницкая - 63/4241
- Волынская - 46/2054
- Днепропетровская - 173/11526
- Донецк - 131/4419
- Житомирская - 76/4088
- Закарпатская - 31/2126
- Запорожская - 79/4589
- Ивано-Франковская - 72/2514
- Киевская - 138/6933
- Кировоградская - 17/1966
- Луганская - 85/2171
- Львовская - 183/7582
- Николаевская - 39/2662
- Одесская - 208/3414
- Полтавская - 79/743
- Ровенская - 71/2326
- Сумская - 26/4176
- Тернопольская - 52/2015
- Харьковская - 216/8435
- Херсонская - 67/3344
- Хмельницкая - 78/4698
- Черкасская - 58/4504
- Черновицкая - 193/1955
- Черниговская - 94/3240
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
За последние сутки привито против ковида (первая и вторая дозы) 167 489 человек. С начала кампании по иммунизации первую дозу вакцины получили 5 548 619 человек, обе дозы - 4 119 462 человека.
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