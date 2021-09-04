В Международном аэропорту Львов в субботу, 4 сентября, экстренно приземлился пассажирский самолет. Он выполнял рейс Ларнака (Кипр) — Львов.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в 12:13 там получили сигнал «тревога» о том, что самолет авиакомпании Wizz Air Airbus A320, выполнявший рейс WZZ6715 по маршруту Ларнака-Львов, имеет проблемы с управлением передней стойкой шасси.

В 12:39 самолет совершил благополучную посадку во львовском аэропорту.

"С пассажирами (131 человек) все в порядке", - говорится в сообщении.