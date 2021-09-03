Посольство Украины готовит и в ближайшее время отправит МИД Польши ноту относительно смерти во Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания его полицией.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дешица, передает Укринформ.

«Мы готовим и в ближайшее время направим ноту с просьбой о проведении непредвзятого и быстрого следствия, привлечении причастных лиц к ответственности и информировании украинской стороны об этом чрезвычайном происшествии», - заявил Дещица.

По его словам, дело по расследованию смерти 25-летнего украинца с начала августа находится на контроле украинских дипломатических органов, в частности Генерального консульства Украины в Кракове.

Напомним, 30 июля во Вроцлаве (юго-запад Польши) после задержания полицией умер 25-летний гражданин Украины.