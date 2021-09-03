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Украинский пловец Денис Остапченко свою завоевал третью медаль на Паралимпиаде в Токио (Япония).

В десятый день Игр-2020 представитель Полтавщины к «серебру» на 50-метровке на спине и «бронзе» на 50-метровке вольным стилем добавил «золото» на дистанции 200 метров вольным стилем в классе S3, передает Укринформ.

Сергей Паламарчук из Николаева финишировал восьмым.

Кроме того, украинская легкоатлетка Зоя Овсий выиграла золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в секторе для метания булавы.

Это первое украинское «золото» в истрии Паралимпиад в этом виде программы.

Овсий показала лучший результат - 25 метров 12 сантиметров - в пятой попытке. Второй была американка Кэсси Митчелл - 24 м 18 см.

В активе паралимпийской сборной Украины уже 94 награды - 24 золотых, 44 серебряных и 26 бронзовых. «Сине-желтые» занимают пятое место в общекомандном зачете и 4-е - по количеству медалей.

 
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