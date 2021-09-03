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Харьковская городская избирательная комиссия приняла постановление о начале процесса внеочередных выборов харьковского городского головы с 11 сентября, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

«Объявить с 11 сентября 2021 года начало избирательного процесса внеочередных выборов харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области, назначенных на 31 октября 2021 года», - говорится в документе.

Напомним, 61-летний мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря в берлинской клинике Шарите, куда был госпитализирован 16 сентября с коронавирусом.

Из-за отказа почек он находился на стопроцентном диализе — искусственном выведении продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма.

30 марта Верховная Рада назначила внеочередных выборов городского головы Харькова на воскресенье 31 октября.
ForUm

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