В Киеве обнаружили за минувшие сутки 321 больного коронавирусом. Один человек умер, сообщил мэр Виталий Кличко.

«321 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. Один человек умер. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 225 122», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 44 больных коронавирусом, а также 50 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за сутки 172 человека. В общем коронавирус преодолели 216 477 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 58, в Деснянском - 52, и в Подольском районе - 42 случая», - отметил Кличко.