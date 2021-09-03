также в разделеСтолица
МКИП предупреждает об очередной опасности для исторического Киева 12
Лето-2021 – на втором месте среди самих жарких с 1881 года 11
ЕБРР выделил на реконструкцию теплосетей Киева €140 миллионов 10
В центре Киева грузовик повредил открытый вчера фонтан 32
В Киеве за сутки обнаружили 309 больных коронавирусом 9
В Киеве заработает еще один центр вакцинации 13
В Киеве снова запустят группы контроля за соблюдением карантина 41
На Киев и область надвигается гроза 17
Температура в августе была почти на градус выше нормы 9
В Киеве – 268 новых случаев коронавируса 17
В Киеве ввели мораторий на реконструкцию и ремонт исторических зданий XIX-XX веков 25
Дело о скандальном ДТП с участием нардепа Трухина передали ГБР 65
В Киеве утвердили ограничения на работу учреждений образования 34
Кличко объяснил, зачем Ткаченко и Выговского пригласили в Киевсовет 14
В Киеве – 204 новых случая COVID-19 10
Кличко и Ткаченко вызвали друг друга на доклад о достопримечательностях Киева 21
В Киеве подтвердили 148 новых случаев COVID-19 8
В Киеве из-за футбольного матча планируют закрыть три станции метро 14

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 321 больного коронавирусом. Один человек умер, сообщил мэр Виталий Кличко.

«321 подтвержденный случай заболевания коронавирусом в сутки в столице. Один человек умер. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 225 122», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 44 больных коронавирусом, а также 50 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за сутки 172 человека. В общем коронавирус преодолели 216 477 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 58, в Деснянском - 52, и в Подольском районе - 42 случая», - отметил Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3500 грн.
4
Теги