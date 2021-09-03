Десятки человек погибли в результате наводнений и торнадо, вызванных ураганом Ида на востоке США.

Беспрецедентный уровень осадков выпал в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Люди оказались в ловушке в затопленных подвалах и автомобилях, пишет ВВС Украина.

14 человек погибли в самом Нью-Йорке, среди них – двухлетний мальчик. Одиннадцать утонули, оказавшись в затопленных подвалах. В городе затопило метро.

Жертвами стихии стали по меньшей мере 45 человек.

В Луизиане миллионы людей остаются без электричества. Восстановление энергоснабжения там требует нескольких недель.

Президент США Джо Байден обратился к нации, заявив о «климатическом кризисе». Он предупредил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к предстоящим природным катаклизмам.

Борьбу с ними Байден назвал делом жизни и смерти и призвал выделить на решение этих задач инвестиции исторического масштаба.

По его словам, это сделает страну более устойчивой перед лицом наводнений и других стихий.

«Это одна из самых больших проблем нашего времени. Но я уверен, что мы с этим справимся», - заверил президент.

Мэр Нью-Йорка Де Блазио объявил о режиме чрезвычайного положения. По его словам, город переживает «погодный катаклизм исторических масштабов».