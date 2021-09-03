Фронт национального сопротивления Афганистана сообщает о взятии под свой контроль города Чарикар, центра провинции Парван к северу от Кабула, и о том, что в результате боев в Панджшере «Талибан» понес большие потери.

Представители фронта написали в твиттере, что минувшей ночью талибы продолжили штурм Панджшерской долины с нескольких направлений: со стороны перевала Хавак, через долину Андараб, со стороны перевала Саланг, в районе уезда Шотул, а также со стороны города Гулбахор, провинции Парван, передает Интерфакс.

По их данным, «Талибан» перед началом штурма заставил компании отключить Панджшеру услуги связи и интернета, а также подачу электроэнергии.

По всем трем направлениям, отмечается в сообщениях в твиттере, талибы понесли тяжелые потери, десятки тел боевиков остаются на поле боя. Несколько десятков радикалов сдались в плен, среди бойцов фронта также есть потери.

На перевале Ховак талибы потеряли не менее 100 человек убитыми, полностью разгромлена группировка в уезде Шотул, группировка в районе Саланг блокирована, добавили представители антиталибского сопротивления.

В ходе контратаки бойцам Фронта удалось отбросить террористов за пределы города Чарикар, под контроль был взят центр провинции Парван.

Сообщается также о том, что сторонникам Ахмада Масуда, который возглавляет антиталибовский Фронт, удалось отбить у талибов четыре уезда в провинции Бадахшан.

Представители Фронта сообщают в соцсетях о столкновениях с радикалами и в провинции Тахар, в том числе в находящемся вблизи с границей с Таджикистаном уезде Хваджа-Гхар.

По данным местных СМИ, это стало возможным после того, как талибы понесли тяжелые потери в боях против Панджшера и были вынуждены оттянуть на это направление дополнительные силы из Бадахшана, Тахара и Кундуза, ослабив свои позиции в этих провинциях.

«Талибан» пока никак не комментирует происходящее вокруг Панджшера.

Накануне в интернете появились видеоматериалы, снятые «Талибаном», на которых изображены, предположительно, боевики террористической организации «Аль-Каида», выезжающие из Кабула в сторону Панджшера.