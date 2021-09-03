Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор бывшему главе Козовского райсуда Тернопольской области и адвокату, уличенным в получении $ 2 тыс. неправомерной выгоды за вынесение решения в пользу третьего лица об отказе в удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции об отмене ее освобождения от наказания с испытанием. Об этом сообщила пресс-служба САП.

«Суд согласился с доводами прокурора САП и признал указанных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины», - говорится в сообщении.

По приговору суда бывшему судье назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в течение 3 лет с конфискацией имущества.

Его сообщницу приговорили к 5 годам лишения свободы с запретом заниматься адвокатской деятельностью сроком на 2 года с конфискацией половины принадлежащего ему имущества.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его провозглашения.