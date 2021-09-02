также в разделеОбщество
2 сентября. Картина дня 10
Сотрудница львовского музея допустила потерю ценных книг на 8,5 млн 10
Нацсовет применил сразу 5 санкций к телеканалу «НАШ» и обращается в суд 9
Дубилет через суд требует от МВД удалить объявление о его розыске 7
Десять украинских вузов – в рейтинге лучших университетов мира 10
ЦПК: Фирма Авакова не платит многомиллионный кредит за виллу в Италии 8
В Украине будет сухо и холодно 8
Синоптик прогнозирует холодную осень и заморозки уже в октябре 10
С начала года ГМС оформила более 1,4 миллиона биометрических загранпаспортов 11
Новый спикер Зеленского «отличился» в Вашингтоне 61
Следствие по МН17 просит жителей Курска о помощи по «Буку» 23
СБУ разоблачила рекламное агентство, разрабатывавшее информкампании для «Л/ДНР» 18
Празднование Рош ха-Шана: в Умань прибыли более 800 правоохранителей 14
Резников рассказал, сколько РФ за 7 лет потратила на войну на Донбассе 35
Из-за непогоды произошел сбой в движении пассажирских поездов 12
Зеленский открыл в Вашингтоне «Украинский дом» 26
В Украине стремительно растет число новых случаев COVID-19 41
В Польше за похищение автомобилей задержали трех украинцев 9

Служба безопасности Украины в Полтавской области разоблачила на получении неправомерной выгоды должностных лиц одного из управлений Полтавского городского совета и депутата горсовета.

Как сообщает пресс-центр ведомства, злоумышленники пытались организовать систему поборов с местных предпринимателей при выдаче разрешительных документов на строительство и благоустройство. В случае отказа платить, угрожали создать препятствия в ведении предпринимательской деятельности.

По данным следствия, стоимость таких разрешительных документов для одного из местных предпринимателей злоумышленники оценили в 5000 долларов США.

Оперативники СБУ задержали депутата в соответствии со ст. 208 УПК Украины при получении второго транша «платежа».

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины задержанному и причастным должностным лицам в ближайшее время планируется объявить о подозрении. Продолжаются следственные действия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
11
Теги