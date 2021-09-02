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Служба безопасности Украины разоблачила рекламное агентство, которое занималось разработкой информационных кампаний для террористических организаций «Л/ДНР» и оккупационной власти Крыма, сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе расследования СБУ установила, что фирма начала работать над пропагандистскими материалами еще в 2014 году. Тогда рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских билбордов, которые размещали в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ.

В этих материалах были явные призывы к расколу и федерализации Украины.

Среди «архивов» агентства за предыдущие годы, которые удалось изъять, есть макеты и готовая продукция с надписями: «Харьковская республика», «Одесская республика», «Семья у нас у всех одна - Россия. Глава ДНР А.В. Захарченко» и другие.

В последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с лозунгами: «Сохранил мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия», «Весна победы нашей. Крым Единая Россия», «Год крымской весны. Наш выбор-наша победа!», «Прорва любые блокады. Сергей Аксёнов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей».

По предварительной информации, агентство в Киеве является дочерней компанией московской фирмы и полностью контролируется гражданами РФ.

Сейчас СБУ расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела.
ForUm

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