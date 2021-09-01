В Белом доме раскрыли детали встречи президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Как говорится в стенограмме на сайте Белого дома, об этом заявили американские чиновники во время брифинга относительно визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, сообщает УНИАН.

Чиновник администрации Байдена сообщил, что после встречи президентов США и Украины будет обнародовано всестороннее совместное заявление, в котором четко будут сформулированы общие ценности и стратегические приоритеты, а также перечень конкретных результатов, касающихся каждого аспекта двусторонних отношений.

«С точки зрения формата встречи, президент Байден и президент Зеленский будут председательствовать на расширенной двусторонней встрече с их ключевыми советниками и затем оба лидера перейдут к разговору «с глазу на глаз», что создаст им возможность напрямую пообщаться друг с другом», - сообщил американский чиновник.

Как ожидает чиновник администрации Байдена, президент США должен подтвердить Зеленскому «железную приверженность» суверенитету, безопасности и евроатлантическим устремлениям Украины, а также обсудить текущую программу реформ Украины, одновременно в контексте уже имеющегося прогресса и также относительно тех направлений, где еще надо демонстрировать постоянные сдвиги.

Кроме того, по двусторонним отношениям, Байден подготовился обсудить «весь спектр программных политических вопросов, которые подрывают двусторонние отношения».

Также в администрации Байдена ожидают обсуждения проблем в области безопасности, с которыми Украина сталкивается лицом-к-лицу с Россией, и в частности в плане продолжения российской агрессии.

«И президент рассчитывает получить более всестороннюю обновленную информацию от президента Зеленского относительно текущей ситуации безопасности», - сообщил американский чиновник.

«Мы также обсудим пути, с помощью которых США сможет продолжать оказывать безопасную помощь Украине. В прошлую пятницу мы отправили уведомление в Конгресс, которое также было опубликовано в Федеральном реестре, указав, что США собираются предоставить 60 миллионов долларов на новый пакет помощи в области безопасности. Это будет включать дополнительные противотанковые системы Javelin и другие оборонительные летальные и нелетальные возможности», - подчеркнул американский чиновник.

Он напомнил, что США обязались выделить 2,5 млрд долларов на поддержку Вооруженных сил Украины с 2014 года, в том числе более 400 миллионов долларов только в этом году.

«Мы ожидаем, что оба лидера обсудят всестороннюю программу реформ, которую президент Зеленский продолжает разрабатывать и воплощать с целью приближении страны к евроатлантическим принципам. Это включает шаги для защиты независимости антикоррупционных органов, законодательства по правам человека, а также других запланированных (необходимых) законопроектов и реформ, над которыми работает украинское правительство», - сообщил американский чиновник.

Также президенты обсудят совместное сотрудничество с целью укрепления взаимодействия по энергетическим и климатическим целям.

Напомним, переговоры лидеров запланированы на 14:00 по местному времени в Овальном кабинете Белого дома.