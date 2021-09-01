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Президент США Джо Байден в среду проведет двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находится в США с рабочим визитом.

Переговоры лидеров запланированы на 14:00 по местному времени в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщается в публичном расписании президента США, передает Интерфакс-Украина.

Следующим мероприятием в расписании Байдена указывается еженедельный экономический брифинг в 16:30, что свидетельствует о том, что президенты США и Украины не проведут совместный брифинг по результатам переговоров.
ForUm

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