В Украине впервые выставили на приватизацию предприятие по переработке алмазов - Винницкий завод «Кристалл», сообщает пресс-служба» Фонда государственного имущества.

«Такого у нас еще не было: на приватизацию выставлено уникальное предприятие по переработке алмазов - Винницкий завод «Кристалл». Здесь не только ограняют и шлифуют драгоценные камни, но и изготавливают ювелирные изделия. Соответственно, завод может обеспечить полный цикл алмазопереработки - от сырья до готового продукта для отечественного и мирового рынка», – сказано в сообщении.

В ФГИ подчеркнули, что на сегодня Винницкий завод «Кристалл» производит более 5 тысяч моделей ювелирных украшений.

«Аукцион по приватизации 100% пакета акций завода должен состояться 1 октября. Стартовая цена объекта – 89,9 млн грн. Новый владелец получит в частности технологическое оборудование, необходимое для обработки алмазного сырья и производства ювелирных изделий с бриллиантами, а также недвижимость предприятия», – сказано в сообщении.