1 сентября следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения бывшему руководителю ГП «Укрхимтрансаммиак», подозреваемому в злоупотреблении служебным положением, причинившем более 42,5 млн гривен убытков.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Так, ВАКС удовлетворил ходатайство детективов и прокурора и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Полный текст постановления будет объявлен 6 сентября 2021.

Как уже сообщалось, по версии следствия, что бывший глава «Укрхимтрансаммиака», злоупотребляя своим служебным положением, организовал закупку бентонитовой глины, которую добывало подконтрольное ему общество, вместо использования для подсыпки аммиакопровода бесплатной почвы.

24 июня 2021 ему было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившем более 42,5 млн гривен убытков, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Учитывая, что местонахождение подозреваемого не установлено, о подозрении ему известность в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.