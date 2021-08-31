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Украинец Максим Коваль из Черкасс стал паралимпийским чемпионом в толкании ядра в классе F20, передает Укринформ.

В третьей попытке Коваль отправил снаряд на 17,34 метра.

Лучший результат Мухаммада Зияда Золкефли из Малайзии, который имел 17,94, после соревнований не засчитали.

Как следствие Коваль вместо «серебра» получил «золото». Александр Яровой из Полтавы стал серебряным призером.

В активе паралимпийской сборной Украины уже 66 наград - 15 золотых, 32 серебряные и 19 бронзовых.

 
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