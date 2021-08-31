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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что лица, совершившие нападение на пятого президента Украины Петра Порошенко 24 августа, должны понести максимально возможную ответственность за свои действия в рамках действующего законодательства.

«Во-первых, какие-либо проявление такого поведения я считаю постыдным. Если мы говорим о Дне независимости, 30-летии страны, то нужно объединяться, искать те точки, которые будут нас делать единым сильным фронтом на защите нашей территориальной целостности и независимости в том числе. Поэтому считаю эти действия недопустимыми, которые произошли, правоохранители ими занимаются. Здесь не должно быть разделения на власть или оппозицию - есть подходы, которые действуют в рамках закона, а закон - один для всех. И тех, кто хочет нарушить закон, нужно привлекать к ответственности, чтобы она была максимально жесткой», - заявил Разумков на брифинге во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Он также подчеркнул, что, кроме хулиганской составляющей, такие действия дают отправленные информационные поводы, которые могут использоваться против государства Украина, «чего точно не стоит делать в сегодняшних условиях».

Как сообщалось, 24 августа в центре Киева неизвестный облил зеленкой Порошенко. Правоохранители задержали нарушителя – им оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения.

По данному факту следователь Печерского управления полиции начал уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Адвокаты Порошенко убеждены, что исполнителя нападения на их подзащитного прячут, что указывает на политический заказ.
ForUm

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