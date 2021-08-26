Лицо, совершившее нападение на пятого президента, лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко во время Марша Патриотов 24 августа, отпустили из полиции без каких-либо мер.

Об этом журналистам возле Печерского райотдела полиции заявил адвокат Игорь Головань, сообщили ForUm’у в пресс-службе «ЕС».

«Человека, который совершил это нападение, уже отпустили. Его сначала спрятали в полиции. Как нам сейчас сообщили, не предъявлено подозрение, не сделано фактически ничего. Человека только вызвали, как нам сказали, на завтра для сообщения о подозрении. Произойдет ли это, можно делать ставки», - иронизирует Головань.

«Как нам намекнули в Нацполиции, с самого верха идет такая позиция, что это «обычное хулиганство». Хотя каждому более-менее трезвому юристу понятно, что нападение, опасное для жизни и здоровья, для глаз, было совершено в связи с политической деятельностью Порошенко как пятого президента и лидера оппозиции. Это 346 статья УК - нападение на государственного деятеля. Однако такая позиция и Офиса Генерального прокурора, и руководства Нацполиции, и МВД, и Офиса президента, что это обычное хулиганство, а поэтому нужно скрыть и защитить этого нападающего», - заявляет адвокат.

«Главное, что уже фактически установлено, и мы получили эту информацию, это была группа. Действовал этот нападающий не один, с ним было минимум три человека, которые тесно координировались. Насколько мы знаем, шествие, в составекоторой шел пятый президент, направлялось под удар этого нападающего силами той же Нацполиции, которые определенные улицы перекрывали и позволяли двигаться только по определенному маршруту», - говорит Головань.

Напомним, 24 августа около 17:00 Порошенко облили зеленкой в центре Киева.