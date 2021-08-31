Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, зачем депутаты пригласили на сегодняшнее заседание Киевсовета министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко и начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве Ивана Выговского.

«Ткаченко пригласили, чтобы заслушать информацию о деятельности в сфере охраны культурного наследия в столице. Ивана Выговского – познакомиться, поскольку его недавно назначили на должность, и, чтобы он проинформировал депутатов о состоянии законности, борьбы с преступностью, охраны общественной безопасности и порядка в городе Киеве», - сказал Кличко.

Что касается охраны культурного наследия и вопросов к Минкультуры, мэр подчеркнул, что только за последние 3 года и первое полугодие этого года столичная власть направила 35 представлений в Минкульт. В них говорится о том, чтобы занести 1542 памятника и нововыявленные объекты культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В течение апреля 2021 в Департамент поступили приказы от министерства по 2018-2021 годы о внесении всего 73 объектов культурного наследия в Госреестр недвижимых памятников Украины. То есть еще 1469 объектов до сих пор не включены в Госреестр.

«Памятники, находясь в частной собственности или аренде, разрушаются или их разрушают владельцы. Община протестует, а Министерство культуры и полиция на это адекватно не реагируют. Так, например, с усадьбой Барбана. Здание, которое недавно снес застройщик, не было внесено Минкультом в Реестр объектов культурного наследия. И министерство согласовало историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6. Полиция же не прекратила незаконный снос. И это - не единственный подобный случай, - отметил Кличко. - Министр культуры на наше приглашение прийти на заседание через соцсети передал, что, мол, «не на тех напали». И это, мол, он Кличко к себе вызовет. Ну, как-то некультурно для министра культуры... Ткаченко хотят заслушать депутаты Киевсовета, которых, напомню, избрали киевляне! И подобный тон общения - это неуважение и к депутатам, и к общественности города. То держите себя в руках, господин министр!» - отметил мэр.

Вместе с тем, он напомнил, что еще в начале 2018 года Киевсовет обращался к парламенту внести изменения в Закон Украины «Об охране культурного наследия», чтобы у местных властей было больше полномочий по защите исторических памятников. Ведь из-за бездействия или противоправных действий некоторых владельцев, исторические здания разрушаются. А местная власть не имеет рычагов влияния в такой ситуации.

«Поэтому мы обратились, чтобы парламент разработал и принял механизм возвращения объектов культурного наследия в государственной или коммунальной собственности. И предоставил органам местного самоуправления полномочия самим определять порядок выкупа памятников в коммунальную собственность. Также мы предлагали, чтобы Верховная Рада существенно повысила размер штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия, а санкции можно было бы накладывать не только на юридических, но и на физических лиц-предпринимателей, которые являются собственниками, арендаторами, пользователями объектов культурного наследия. В парламенте предыдущего созыва законопроект с соответствующими поправками прошел только первое чтение. Депутаты этого созыва отказались рассматривать проект во втором чтении. А проблемы тем временем накапливаются. Именно поэтому мы и хотели сегодня услышать, какие действия планирует Министерство культуры, чтобы мы - все вместе - эти вызовы преодолели», - отметил Кличко.

От Министерства культуры на заседание Киевсовета пришла заместитель министра Светлана Фоменко. От столичной полиции - заместитель начальника полиции города Киева Виктор Нечитайло.