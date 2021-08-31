Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в ответ на приглашение его на заседание Киевсовета пригласил мэра Киева Виталия Кличко в Министерство.

«Находясь в законном отпуске, с удивлением узнал, что мэр Киева Виталий Кличко «вызывает» меня на сессию Киевского городского совета, чтобы заслушать информацию о защите исторического наследия столицы. Виталию Владимировичу хорошо известно, что сейчас я в официальном отпуске, а не спонтанной командировке. Очевидно, на это и был расчет. И все как всегда через публикации в соцсетях», - пишет Ткаченко в Telegram.

«Однако не на тех напали. Завтра на сессии Киевского городского совета ожидайте мою заместительницу Светлану Фоменко. Но очевидно вас интересует не фактаж и содержание, а продолжение общения через соцсети. Поэтому дополнительно предлагаю еще один вариант. После моего возвращения, 2 сентября, приглашаю Вас, Виталий Кличко, к себе, в Министерство. Чтобы Вы, как глава столицы, рассказали почему режимы исторических ареалов в Киеве одни из худших в стране», - добавил министр.

Также Ткаченко интересует, почему до сих пор не утвержден историко-архитектурный план Киева, почему разрешения на строительство в историческом ареале выдаются в обход МКИП, почему министерство вынуждено побуждать город утверждать памятники местного значения?

Безусловно, это все в присутствии представителей правоохранительных органов, добавил министр.

«Вы нашли «причины», чтобы не явиться на заседание СНБО. Очень надеюсь, у Вас хватит мужества приехать в Министерство и публично откровенно ответить на все поставленные вопросы, поставленные как на заседании СНБО, так и общиной столицы», - заявил Ткаченко.

Ранее Кличко вызвал министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и начальника Киевского управления полиции Ивана Выговского на пленарное заседание Киевского городского совета, которое состоится во вторник 31 августа.