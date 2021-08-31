Бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко опроверг слова генерального прокурора Ирины Венедиктовой о том, что он якобы не является на допросы в ОГП.

«Вчера во время прямого эфира программы «Иловайск. Правда» на канале «1+1» с Натальей Мосийчук генеральный прокурор Ирина Венедиктова, надеюсь не нарочно, сообщила информацию, которая не соответствует действительности, а именно: «Господин Муженко к нам пришел на допрос более шести месяцев назад, прервал его и потом сказал, что он вернется. И мы ждем, когда он вернется», - написал он в Facebook.

Муженко подчеркивает, что на самом деле он ни разу не прерывал допросы до их завершения.

Кроме того, отметил генерал, он «не был уведомлен, что его ждут на допрос, и не говорил, что «вернусь», поскольку всегда готов давать показания и содействовать следствию в установлении истины для объективного расследования событий, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины».

Муженко надеется, что в Офисе генпрокурора имеются протоколы его допросов, в том числе и тех, которые были проведены гораздо позже, чем полгода назад.

«Выражаю также искреннюю надежду, что честь, достоинство в Украине, репутация офицера Вооруженных Сил Украины имеют конституционные гарантии признаваться высшей ценностью, а пани Ирина исправит эту досадную ошибку таким же образом. Жду достойного поступка Генерального прокурора, в порядочности которой сейчас не имею оснований выражать сомнение», - подытожил экс-начальник Генштаба ВСУ.