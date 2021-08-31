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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал к беспристрастному расследованию обстоятельств аварии при возможном участии народного депутата Александра Трухина. Об этом он заявил во время брифинга 31 августа.

По словам председателя парламента, в случае подтверждения фактов правонарушений  должна быть жесткая реакция. «В этом вопросе нет власти и оппозиции. Закон должен работать для всех. Буду лично прилагать усилия, чтобы на правоохранителей не оказывалось давление», - сказал Разумков.

Председатель парламента также выразил надежду, что Александр Трухин отреагирует на ситуацию и прояснит ее. «Думаю, здесь не стоит держать паузу. Надо, чтобы человек вышел и сказал, что произошло, чтобы мы сейчас не занимались домыслами. Надеюсь, что коллега на это пойдет», - подчеркнул Разумков.

Председатель Верховной Рады также прокомментировал информацию об участии Александра Трухина в качестве члена делегации Украины во время визита президента Украины в Соединенные Штаты Америки. По словам Разумкова, парламент не делегировал этот момент в командировку.

«От Верховной Рады не поехал ни один народный депутат, поскольку парламент не направляет их в командировку в США в рамках визита Президента», - сказал  Разумков.

Напомним, по данным СМИ, Трухин на большой скорости врезался в авто, которое остановилось на красный свет светофора. В результате столкновения телесные повреждения получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Украинской Ассоциации футбола Лучано Лучи. Как отмечает издание ИА «Центр новостей», депутат был в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла 23 августа. Новость об этом сразу опубликовали десятки украинских медиа, однако в течение следующих нескольких дней, одно за другим, без объяснений, СМИ начали удалять сообщения о ДТП, или же менять их таким образом, что упоминаний о народном депутате Трухина там не оставалось.
ForUm

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