также в разделеМир
Обвинение запросило для белорусов Колесниковой и Знака 12 лет колонии 9
Талибы предприняли попытку штурма Панджшерской долины 32
Американцы перед выходом из Афганистана вывели из строя часть техники 14
В ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса 25
США завершили вывод войск из Афганистана 36
В ВОЗ объяснили необходимость вакцинации от COVID-19 третьей дозой 144
В Африке обнаружили новый более агрессивный штамм коронавируса 980
Российско-белорусские учения: В Польше не исключают провокаций 14
ВОЗ призвала страны Европы не закрывать школы на карантин 11
Парламент Эстонии не смог с первой попытки выбрать президента 14
В Чехии будут проводить вакцинацию от COVID-19 третьей дозой 52
Миссисипи изменила направление течения из-за урагана 1253
Аэропорт Кабула подвергся ракетному обстрелу 36
Мощный ураган «Ида» дошел до США 22
Посторонние вещества обнаружили в партии вакцины Moderna 48
Армения и Азербайджан снова обменялись обстрелами на границе 246
В Казахстане произошел новый взрыв на складе боеприпасов 27
Талибы расстреляли известного музыканта 64

В Словакии 31 августа заканчивается вакцинация российской вакциной "Спутник V" и больше ее применять не планируют.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Aktuality.

Вторник – последний день, когда словаки могут получить вторую дозу вакцины. Срок годности вакцины, доставленной в Словакию, заканчивается в среду.

По словам представителя департамента здравоохранения, в понедельник еще шесть человек ждали вторую дозу российской вакцины.

По состоянию на 30 августа в Словакии было введено 37 021 дозу вакцины «Спутник V». Всего в Словакии этой вакциной вакцинировано чуть больше 18 500 человек.

Напомним, в начале июля Министерство здравоохранения Словакии продало российской стороне 160 тыс. доз вакцин «Спутник V», которые были закуплены у Москвы весной.

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки предыдущим правительством российской вакцины «Спутник V».

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер. Матович остался в правительстве в должности министра финансов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
16
Теги