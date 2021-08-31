также в разделеСтолица
Кличко объяснил, зачем Ткаченко и Выговского пригласили в Киевсовет 7
Кличко и Ткаченко вызвали друг друга на доклад о достопримечательностях Киева 16
В Киеве подтвердили 148 новых случаев COVID-19 8
В Киеве из-за футбольного матча планируют закрыть три станции метро 13
Завтра в Киеве состоится забег памяти воинов, движение перекроют 13
АМКУ проверяет дополнительные суммы в платежках «Киевтеплоэнерго» 21
В Киеве зафиксировали больше заболевших COVID-19, чем выздоровевших 11
Киев не будет закрывать детсады и начальную школу в случае новой волны COVID-19 12
21-летний руководитель турфирмы украл из банковских карт 630 тысяч гривен 27
В Киеве в офис омбудсмена бросили «коктейль Молотова» 36
В Киеве растет число новых больных COVID, четыре человека умерли 68
У Кличко заявляют, что 40% воды в Киеве очищается по современным технологиям 12
В Киеве двое полицейских похитили человека и вымогали деньги 24
Мужчине, угрожавшему взрывом во время парада, грозит до 6 лет 15
В Киеве за сутки обнаружили 109 больных коронавирусом 17
В Киеве за сутки обнаружили 132 больных COVID-19 14
В Киеве за сутки обнаружили 164 больных коронавирусом 15
Возле Рады торжественно подняли Государственный флаг Украины 24

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 204 больных коронавирусом. Один человек умер, сообщил мэр Виталий Кличко.

«204 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Один человек умер. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 224 224», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 29 больных коронавирусом, а также 60 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 150 человек. В общем коронавирус преодолели 216 012 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 47, в Подольском - 38, и в Шевченковском районе - 28 случаев», - отметил Кличко.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1520 грн.
7
Теги