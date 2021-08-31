В Киеве обнаружили за минувшие сутки 204 больных коронавирусом. Один человек умер, сообщил мэр Виталий Кличко.

«204 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Один человек умер. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 224 224», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 29 больных коронавирусом, а также 60 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 150 человек. В общем коронавирус преодолели 216 012 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 47, в Подольском - 38, и в Шевченковском районе - 28 случаев», - отметил Кличко.