Украинские альпинисты пострадали при сходе лавины на горе Казбек, трое пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.
«Территория нейтральная. Пострадали 3 гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии», - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что МЧС Северной Осетии отменили заявку на отправку вертолета к пострадавшим, так как лавина сошла со стороны Грузии, и помогать альпинистам будет их спасательная служба.
Ранее сообщалось, что группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек. Об этом сообщил очевидец, который вытащил из снега одну из пострадавших женщин.
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